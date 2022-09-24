Глава МИД Польши: Германия делает все, чтобы помогать Украине как можно меньше и как можно позже

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау раскритиковал нежелание Германии поставлять Украине основные боевые танки.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью PAP.

"Я помню обоснование этого очевидного нежелания со стороны немцев поддержать украинскую сторону по многим вопросам, то ли материально, то ли финансово. Здесь мы с немцами существенно отличаемся. Мы исходим из того, что если помогаем, то стараемся сделать это как можно больше, максимально усилить позиции Украины и сделать это как можно быстрее, по англосаксонскому принципу "кто дает быстро, тот дает дважды". - сказал министр.

"У меня, наоборот, складывается впечатление, что немецкая политика заключается в том, чтобы предоставлять эту помощь как можно меньше и как можно позже. Почему? (...) Я думаю, что они хотят, чтобы отношения с Россией ослаблялись как можно меньше", - отметил Рау.

22 сентября немецкий парламент не смог проголосовать за предложение оппозиционного блока ХДС/ХСС относительно немедленной поставки танков и другой бронетехники западного образца Украине.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц объяснял, что его страна и так достаточно помогает Украине вооружением, а решение передавать танки будет принимать только в координации с союзниками.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Германия должна самостоятельно принимать решение о передаче Украине боевых танков и другой бронированной техники, а не ориентироваться на другие государства, например США.