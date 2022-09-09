Германия введет "зеленую карту" для восполнения нехватки рабочей силы

Правительство Германии вводит свою версию "зеленой карты", Chancenkarte (буквально "карта возможностей"), в попытке восполнить острую нехватку рабочей силы.

Об этом пишет DW, сообщает "Европейская правда".

Новая "карта возможностей", представленная министром труда Хубертусом Хайлем на этой неделе, предоставит иностранным гражданам возможность приехать в Германию в поисках работы даже без предложения о работе, если они будут соответствовать как минимум трем из этих четырех критериев:

1) Высшее образование или профессиональная квалификация

2) Опыт работы не менее трех лет.

3) Знание языка или предыдущее проживание в Германии

4) Возраст до 35 лет

Критерии мало чем отличаются от тех, что используются в балльной системе Канады, хотя в ней используется более сложная система оценивания.

По словам министра будут ограничения и условия, количество карт будет ежегодно ограничиваться правительством Германии в соответствии со спросом на рынке труда.

"Речь идет о квалифицированной иммиграции, небюрократическом процессе, и поэтому важно, чтобы мы говорили, что те, у кого есть карта возможностей, могут зарабатывать на жизнь, пока они находятся здесь", — сказал Хайль.

Нехватка квалифицированной рабочей силы в Германии уже давно является проблемой. Федерация немецких ассоциаций работодателей в металлургической и электротехнической промышленности сообщает, что две из пяти компаний в этом секторе сталкиваются с проблемами производства из-за нехватки персонала.

Число квалифицированных специалистов, эмигрирующих в Германию из стран, не входящих в ЕС, за последние несколько лет выросло, но все еще относительно невелико. Количество квалифицированных рабочих, въехавших в Германию в 2019 году, составило чуть более 60 000 человек, что составляет всего 12% всей миграции из стран, не входящих в ЕС.