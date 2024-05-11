Президент Чехии: Нужно установить четкие границы для РФ, она не удовлетворится Украиной

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Европа находится в начале длительной конфронтации с Россией, но она не обязательно будет военной.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Die Presse, сообщает агентство ČTK.

По его словам, если страны Европы хотят поддерживать собственную безопасность и процветание, они должны установить четкие границы для России.

"Если мы этого не сделаем, это может привести к значительным осложнениям в будущем", – отметил Павел, добавив, что мира с РФ нельзя достичь путем принятия ее целей.

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Он подчеркнул, что Москва хочет восстановить имперское величие Советского Союза, включая его сферу влияния, о чем Россия говорит открыто.

"Мы должны готовиться к тому, что РФ не будет мирным партнером... Когда Россия действует против наших интересов, мы должны противостоять ей. Потому что иначе наш образ жизни и наши ценности окажутся под угрозой", – указал президент, отметив, что поддерживая Украину, европейцы также поддерживают собственную безопасность.

По мнению чешского лидера, все еще существует вероятность того, что РФ поймет, что она не может достичь военного успеха в Украине, что может привести к дипломатическим переговорам вместо "бессмысленной траты ресурсов и человеческих жизней".

В то же время он считает маловероятным, что Киев вернет себе всю свою территорию в обозримом будущем. Павел также заявил, что никто не отрицает будущего членства Украины в НАТО, но Москве нужно дать понять, что это не будет представлять для нее никакой прямой угрозы.

Комментируя возможность избрания Дональда Трампа президентом Соединенных Штатов, президент сказал, что Европа долгое время вела себя по отношению к США как "избалованный ребенок", поэтому должна быть готова к этому и взять на себя больше ответственности в сфере безопасности.

Ранее Павел сообщил, что первая партия снарядов, закупленных для Украины в рамках инициативы Чехии, будет доставлена в июне.

Напомним, в середине апреля премьер-министр Чехии Петр Фиала говорил, что Чехия уже заключила контракты на поставку 180 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины и работает над контрактированием еще 300 тысяч.

Впоследствии он заявил, что потенциально за год для Украины таким образом можно закупить 1,5 млн артиллерийских снарядов.

Между тем чешский президент Павел не считает, что государства Запада потеряли надежду на победу Украины в войне.