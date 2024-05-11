Axios: Трамп рассматривает кандидатуру Хейли на должность вице-президента

Будущий кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп активно рассматривает кандидатуру Никки Хейли на должность вице-президента.

Как пишет "Европейская правда", об этом Axios на условиях анонимности сообщили два информированных источника.

В материале говорится, что близкие к кампаниям обоих кандидатов республиканцы считают, что примирение Трампа и Хейли в их обоюдных интересах, несмотря на ожесточенную борьбу между ними на праймериз и разногласия во взглядах на некоторые важные вопросы.

Сейчас Трамп пытается компенсировать отставание в сборе средств от президента Джо Байдена и кандидата от демократов, а также оплатить судебные расходы. В то же время Хейли имеет хорошие связи с донорами, которые с осторожностью относятся к экс-президенту.

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Примирение с Хейли, которая в его бытность в Белом доме была послом в ООН, также может помочь Трампу привлечь часть республиканцев с высшим образованием, которые голосовали за нее на праймериз даже после того, как она выбыла из гонки, отмечает издание.

В свою очередь, если Хейли продолжит воздерживаться от поддержки Трампа, а тот проиграет на президентских выборах, значительная часть консервативной базы республиканцев может обвинить ее в поражении, что может поставить под угрозу ее будущую президентскую кампанию или ее будущее в политике, анализирует Axios.

По данным издания, некоторые республиканские доноры давят на Хейли, чтобы она сделала первый шаг к единству. Впрочем, некоторые люди, приближенные к Трампу, выступают категорически против Хейли, учитывая ее ястребиную позицию по внешней политике, говорится в публикации.

Ранее Байден призвал сторонников бывшей конкурентки Трампа на праймериз Никки Гейли поддержать его на выборах.

Перед этим Хейли заявляла, что не заинтересована стать вице-президентом в команде Трампа.

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