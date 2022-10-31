На севере Молдовы упала российская ракета 

В Молдове утром 31 октября в населенном пункте Наславча Окницкого района на севере страны упала российская ракета.

Об этом сообщило министерство внутренних дел страны, пишет "Европейская правда".

В ведомстве отметили, что ракета была сбита украинской системой ПВО и упала на северном краю населенного пункта Наславча, который расположен на границе с Украиной.

Фото: МВД Молдовы

Фото: МВД Молдовы

На данный момент пострадавших нет, но выбиты окна нескольких домов.

Фото: МВД Молдовы

В ведомстве отметили, что, по данным украинских властей, россияне атаковали Днестровскую ГЭС на территории Украины, которая находится на расстоянии 10 км от Наславчанской ГЭС. Угрозы наводнения нет.

"Силы МВД оцепили район падения ракеты, чтобы избежать возможных опасностей, на месте работает группа по документированию", - говорится в сообщении.

Портал NordNews обнародовал видео, снятое камерой наблюдения на месте. По словам журналистов, момент падения российской ракеты был снят на видео.

Напомним, 10 октября три российские ракеты нарушили воздушное пространство Молдовы.