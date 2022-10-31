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МАГАТЭ начала инспекцию объектов в Украине после заявлений России о "грязной бомбе"

Понедельник, 31 октября 2022, 21:36

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии в понедельник начали инспекцию двух ядерных объектов в Украине по ее запросу - произошло это на фоне обвинений России в сторону Украины в организации провокации с использованием "грязной бомбы".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба МАГАТЭ.

Как сообщил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси, проверка инспекторов "вскоре завершится", и предварительный отчет о ней будет обнародован до конца этой недели.

В прошлый понедельник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба официально пригласил МАГАТЭ направить миссию в Украину, чтобы опровергнуть выдумки Москвы о якобы разработке "грязной бомбы".

В агентстве ранее сообщили, что ядерные объекты в Украине регулярно инспектируются, и предварительная проверка в сентябре не выявила никаких свидетельств о подготовке "грязной бомбы".

Напомним, в течение прошлой недели министр обороны России Сергей Шойгу и глава Генштаба Валерий Герасимов активизировали телефонные разговоры с западными коллегами о якобы запланированной провокации Украины. И Киев, и Запад такие утверждения отвергали.

Глава министерства обороны США Ллойд Остин заявил, что американская сторона пока не видит признаков подготовки Россией провокации с использованием "грязной бомбы".

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