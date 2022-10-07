Румыния может присоединиться к Шенгенской зоне до конца года

Румыния может до конца года присоединиться к Шенгенской зоне, допустил президент страны Клаус Йоханнис.

Об этом он сказал, прибыв на саммит европейских лидеров в Праге в среду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Йоханнис сказал, что существует вероятность того, что Румыния вступит в Шенгенскую зону до конца года в рамках председательства Чехии в ЕС. "Но гарантии, я должен четко сказать, пока нет", – подчеркнул президент Румынии.

Он признал, что шансы выше, чем в прошлом, "потому что необходимость единства в Европе стала еще более очевидной во время войны, которую Россия ведет против Украины".

Йоханнис убежден: европейское единство только усилится, если Румыния, Болгария и Хорватия станут частью Шенгенской зоны.

"После стольких лет ожидания, я считаю, что все лидеры осознали, что этот шаг может лишь укрепить единство Союза и силу нашего подхода", - добавил он.

В декабре Совет ЕС будет голосовать за то, позволить ли Румынии и Болгарии войти в Шенгенскую зону после более чем десятилетней задержки.

Министр внутренних дел Лучиан Боде заявил, что 15 из 26 других стран-членов ЕС направили экспертов в Румынию для оценки подготовки страны к присоединению к свободной от пограничного контроля зоне. По словам Боде, Нидерланды не входят в перечень стран, которые направили экспертов.

По словам многих румынских официальных лиц, Нидерланды могут быть единственной страной, выступающей против присоединения Румынии к Шенгенской зоне.

В прошлом несколько других государств-членов были против присоединения Румынии и Болгарии. Тем не менее, и президент Франции Эммануэль Макрон, и канцлер Германии Олаф Шольц призвали в этом году предоставить двум странам доступ к зоне, свободной от пограничного контроля.

В последнее время по этому поводу велись переговоры между Бухарестом и Гаагой и ожидается, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте посетит Бухарест с официальным визитом на следующей неделе.

Ранее Прага объявила, что будет стремиться к тому, чтобы во время ее председательства Евросоюз согласовал вступление Хорватии в Шенгенскую зону.