Сикорский напомнил Трампу, что украинцы получают ранения от бомб и ракет Путина

Глава МИД Польши Радослав Сикорский отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа, который возложил ответственность за ранения и гибель украинцев в войне на президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом Сикорский написал в соцсети X в пятницу, 16 октября, сообщает "Европейская правда".

Глава польской дипломатии прокомментировал заявления Трампа, сделанные в интервью Newsmax.

В частности, глава Белого дома сказал, что недавно смотрел "интервью с молодой женщиной из Украины", которая заявила, что "президент Зеленский разрушил нашу страну".

"Президент Зеленский отнял у нас наших мужчин. У наших мужчин нет ни ног, ни рук. Наши мужчины во многих случаях находятся в психиатрических учреждениях или мертвы", – пересказал Трамп слова, которые, как он рассказал, услышал в интервью.

Сикорский в ответ отметил, что именно Владимир Путин запускает ракеты и дроны, от которых страдают украинцы.

"Мы ценим заботу президента Трампа о жертвах войны, но в Польше мы считаем, что эти украинцы получили ранения от дронов, бомб и ракет, запущенных Владимиром Путиным", – написал польский министр.

Также Трамп заявил в интервью Newmax, что президент Владимир Зеленский "не тот человек", с которым Штатам стоит иметь дело. При этом Трамп считает, что с Зеленским иметь дело сложнее, чем с Путиным.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в ответ не согласилась с Трампом.

Кроме того, Трамп заявил, что в России, помимо нефтеперерабатывающих заводов, есть "множество целей", которые Украина могла бы поражать, и назвал украинскую кампанию против российских НПЗ позором.