В Эстонии на следующей неделе попытаются осудить русскую церковь за поддержку войны РФ

Парламент Эстонии на своем заседании в четверг не успел принять заявление, провозглашающее Русскую православную церковь Московского патриархата институтом, поддерживающим военную агрессию России, и продолжит обсуждение на следующей неделе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает эстонский вещатель ERR.

Обсуждать заявление депутаты начали в 12:12, а в 14:00 отведенное на заседание время прошло.

Перейти к голосованию депутаты не успели, поскольку представители оппозиции активно задавали вопрос сначала социал-демократу Яаку Аабу, представлявшему инициативу, а затем и докладчику из конституционной комиссии Хендрику Йоханнесу Террасу.

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В начале этой недели эстонская православная церковь Московского патриархата предложила отложить обсуждение в Рийгикоге заявления о признании Московского патриархата организацией, поддерживающей военную агрессию Российской Федерации. Заявление также решительно осуждает действия Московского патриархата по оправданию и разжиганию кровопролитной войны в Украине.

В четверг похожую просьбу правлению Рийгикогу направил архиепископ Эстонской евангелически-лютеранской церкви Урмас Уильма.

"Моя просьба связана с серьезной обеспокоенностью тем, что обсуждение этого заявления в Большой четверг для обоих действующих в Эстонии православных церквей – Эстонской апостольской православной церкви и Эстонской православной церкви Московского патриархата – может серьезно оскорбить религиозные чувства верующих" , – объяснил Уильма.

На заседании в четверг оппозиция спрашивала спикера парламента и представителей коалиции, не хотят ли они прислушиваться к мнению представителей церквей, но те не сочли нужным отложить обсуждение вопроса.

Однако принять его все равно не удалось и обсуждение должно продолжиться на следующей неделе.

Напомним, в середине апреля министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил о планах предложить парламенту признать Московский патриархат террористической организацией для запрета его деятельности в стране.

Ранее Министерство внутренних дел Эстонии пригласило на разговор представителей Эстонской православной церкви Московского патриархата в связи с тем, что РПЦ назвала войну в Украине "священной".

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