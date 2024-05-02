В Финляндии исключили из фракции депутата-фигуранта ночной стрельбы в Хельсинки

В Финляндии партия "Истинные финны" исключила из парламентской фракции депутата Тимо Ворнанена, ставшего фигурантом инцидента со стрельбой в Хельсинки.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил финский телерадиовещатель Yle.

Решение обосновали потерей доверия со стороны однопартийцев парламентарию.

По словам главы "Истинных финнов" Рийкки Пурра, вопрос о членстве Ворнанена в партии будет рассмотрен позже. Она подчеркнула, что фракция "Истинных финнов" сосредоточится на политике, невзирая на инцидент.

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Ворнанен, между тем, извинился у партии и депутатов за инцидент и сказал, что создаст свою парламентскую фракцию и продолжит депутатскую работу.

"Без решения суда для исключения меня из парламента нет юридических оснований", – заявил депутат.

Уорнанен участвовал в инциденте со стрельбой, который произошел в минувшие выходные возле ресторана Bar Ihku в Хельсинки.

Депутата подозревают в создании опасности, незаконных угрозах и преступлении, связанном с огнестрельным оружием.

По данным полиции, инцидент произошел в 4 утра. Находившийся в ресторане Bar Ihku Ворнанен поссорился с коллегами. Ссора была улажена, но за пределами ресторана Ворнанен неожиданно достал малокалиберный пистолет и направил его на людей. Он произвел один выстрел в землю, заставив присутствующих уйти.

По профессии Ворнанен – полицейский. Он также увлекается охотой. У него есть лицензия на оружие.