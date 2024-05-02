В Шотландии назвали самого вероятного кандидата на должность главы правительства

Бывший заместитель первого министра Шотландии Джон Суинни 2 мая объявил о намерениях побороться за лидерство Шотландской национальной партии (ШНП), став наиболее вероятным кандидатом и на должность главы регионального правительства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило шотландское издание The National.

Объявляя о намерениях побороться за руководящие должности, Суинни заявил, что "слишком заботится о будущем Шотландии и Шотландской национальной партии, чтобы пройти мимо".

"Времена и обстоятельства меняются. ШНП сейчас находится в сложном положении. Она не настолько сплоченная, как должна быть. Ее нужно снова объединить, и я думаю, что у меня есть навыки и качества, чтобы это произошло", – заверил он.

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Джон Суинни ФОТО: РА MEDIA

Суинни, который уже возглавлял Шотландскую национальную партию в 2000-2003 годах, ранее объявил о намерениях уйти из политики и посвятить время семье.

Его объявление прозвучало после того, как другая вероятная претендентка на пост лидера шотландских националистов Кейт Форбс, экс-министр финансов Шотландии, отказалась от борьбы.

Это означает, что Суинни уже на следующей неделе может быть избран лидером ШНП, а затем – первым министром, для чего ему нужно относительное большинство голосов в региональном парламенте.

В начале недели на фоне ожидаемого вотума недоверия в отставку ушел глава Шотландской национальной партии и первый министр Хумза Юсаф. Его правительство, однако, пережило вотум недоверия, вызванный разрывом коалиционного соглашения с "Зелеными" из-за разногласий по климатической политике.

Больше об избрании Юсафа главой шотландского правительства читайте в статье Шотландия ищет идентичность.