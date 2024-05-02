США наложили санкции на окружение ключевого финансиста "Хезболлы"

Министерство финансов США 2 мая объявило о санкциях против пяти человек, связанных с финансовым советником "Хезболлы" Хасаном Мукалледом, который помогает группировке уклоняться от экономических ограничений Запада.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении американского Минфина.

В санкционный список США вошли в частности двое соучредителей компании CTEX Exchange, с помощью которой Мукаллед уклоняется от санкций, и двое его сыновей.

Они управляют двумя компаниями в Ливане и Объединенных Арабских Эмиратах, которые Министерство финансов США также добавило в санкционные списки из-за подозрения в помощи Ирану уклоняться от экономических ограничений Запада.

Реклама:

Мукаллед, против которого США ввели санкции в феврале 2023 года, продолжает работать как финансовый советник "Хезболлы" и тесно сотрудничает с финансовыми высокопоставленными чиновниками этой группировки.

"Хезболла" продолжает полагаться на, казалось бы, законные бизнес-инвестиции и ключевых посредников для получения доходов для операций группировки, в частности дестабилизационные атаки через северную границу Израиля", – заявил заместитель министра финансов США Брайан Нельсон.

"Хезболла" – это ливанская вооруженная группировка, связанная с Ираном. Внимание к ней возросло после эскалации войны на Ближнем Востоке, когда усилились опасения, что с территории Ливана усилятся атаки на Израиль.

В феврале топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель встречался с представителем поддерживаемой Ираном боевой группировки "Хезболла" Мохаммадом Раадом. Он тогда предостерег от втягивания Ливана в конфликт между Израилем и ХАМАС.