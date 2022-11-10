Заработал новый пункт пропуска "Красноильск" на границе с Румынией

На украинско-румынской границе в пределах участка Черновицкой области в четверг начал действовать автомобильный пункт пропуска "Красноильск".

Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Телеграм.

"Впервые со времени восстановления независимости Украины происходит открытие нового пункта пропуска (ПП) через государственную границу: на украинско-румынской государственной границе в пределах участка Черновицкой области с сегодняшнего дня начинает работу автомобильный пункт пропуска "Красноильск", - отметил он.

В открытии нового пропускного пункта приняли участие премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер-министр Румынии Николае Чукэ.

По словам Тимошенко, начало работы этого пункта пропуска - это не только облегчение пересечения границы для граждан Украины и дополнительные рабочие места, но и возможность разгрузить единственный на Буковине пункт пропуска на границе с Румынией - Порубне, где очередь из грузовиков иногда могла достигать десятков километров.

"Красноильск" сможет в сутки пропускать 2000 граждан, 10 автобусов и 490 автомобилей.

"Впоследствии этот ПП станет полноценным грузовым пунктом пропуска. Вопрос о создании необходимых инфраструктурных условий для автомобильного сообщения, в том числе грузового, более 3,5 т. уже обсуждается с румынскими коллегами", - написал Тимошенко.

Кроме того, по словам Тимошенко, уже на 85% готов международный пункт пропуска "Дьяковцы", также на границе с Румынией. "До конца года завершится выполнение остатка работ" - отметил он.

Работы над новым пунктом пропуска "Красноильск - Викову-де-Сус" начались еще в 2015 году, через год приостановились, и последние шесть лет строительство было почти заморожено.

Напомним, в июле правительство пообещало ряд мер для сокращения очередей на границе с Румынией, в частности, открытие до конца осени двух полноценных грузовых пунктов пропуска.