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ЕС: Сербия и Косово на грани самого опасного кризиса за последнее десятилетие

Вторник, 15 ноября 2022, 10:29

В Евросоюзе считают, что Сербия и Косово находятся на грани опасного кризиса и призывают обе стороны выполнить свои обязательства в рамках диалога между Белградом и Приштиной.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Мы очень обеспокоены ситуацией на Западных Балканах", - заявил Боррель после встречи министров иностранных дел ЕС, на которой обсуждалась ситуация в регионе, добавив, что "ненужная и контрпродуктивная напряженность" между Косовом и Сербией "достигает очень, очень опасного уровня" и создает ситуацию, когда "мы, к сожалению, оказались на грани еще одного кризиса".

Говоря о последней напряженности, он заявил о самом серьезном и опасном кризисе за последние десять лет и сказал, что выход сербов из косовских институтов создал вакуум.

"В этом вакууме может произойти худшее, поэтому обе стороны должны проявить больше гибкости", - предупредил Боррель.

Ситуация на севере края стала более нестабильной в последние недели, когда члены сербской общины уволились из косовских учреждений в знак протеста против требования правительства, чтобы все автомобили, принадлежащие гражданам Косово, имели косовские номера. Сербия выступает против этого, поскольку продолжает не признавать независимость Косово.

"Косовские сербы должны вернуться к институтам. Власти Косово должны проявить гибкость в вопросе номерных знаков и без промедлений работать над имплементацией соглашения об ассоциации муниципалитетов сербского большинства", - добавил он.

Напомним, ЕС увеличил численность полицейской миссии в Косове после демарша сербов

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Косово Сербия

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