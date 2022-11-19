Эстония подарит Украине 27 автобусов и 13 электрогенераторов

Эстония отправит в Украину 27 городских автобусов и 13 электрогенераторов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал ERR.

Сообщая в субботу об отправке автобусов в Украину, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу отметил, что в дополнение к военной и политической поддержке Украины также необходимо оказывать гуманитарную помощь, чтобы украинское общество могло лучше функционировать, несмотря на войну.

МИД Эстонии совместно с таллиннскими властями также планирует в ближайшее время отправить в Украину два автомобиля скорой помощи.

Эстонское отделение клуба Lions также сообщило в субботу, что благодаря средствам, собранным в рамках кампании "Света и тепла Украине", будет куплено 13 электрогенераторов, которые отправят в Украину в ближайшие дни.

Председатель клуба Алар Ряст отметил, что помощь Украине должна неустанно продолжаться, потому что украинцы борются за сохранение всей Европы.

Как сообщалось, Германия уже поставила Украине по меньшей мере 2430 электрогенераторов в связи с разрушением инфраструктуры Россией.