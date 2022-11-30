ЕС предлагает создать спецсуд для расследования преступления агрессии России - фон дер Ляйен

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС предлагает создать специализированный суд при поддержке ООН для расследования и судебного преследования преступления агрессии России.

Об этом она сказала в своем заявлении в среду, сообщает "Европейская правда".

"Продолжая поддерживать Международный уголовный суд, мы предлагаем создать специализированный суд при поддержке ООН для расследования и судебного преследования преступления агрессии России", - заявила Урсула фон дер Ляйен.

Она отметила, что ЕС готов начать работу с международным сообществом, чтобы достичь максимально широкой международной поддержки для работы этого специализированного суда.

Как сообщил ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Антон Кориневич, в Европейской службе внешних действий готовят позицию относительно возможных опций создания специального трибунала для привлечения к ответственности руководства России за преступление агрессии против Украины.

Также сообщалось, что Киев прорабатывает несколько вариантов создания специального трибунала, один из них - на основе соглашения между Украиной и ООН, которая может принять соответствующую резолюцию.

Создание спецтрибунала уже поддержали различные организации и государства - от Парламентской ассамблеи Совета Европы, Европейского парламента до национальных парламентов Украины, Литвы, Эстонии и Нидерландов.