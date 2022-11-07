В Украине погиб американец, воевавший в Интернациональном легионе

Во время боевых действий на востоке Украины погиб гражданин США Тимоти Гриффин, воевавший в составе Интернационального легиона.

Эту информацию NBC News подтвердила пресс-секретарь легиона, сообщает "Европейская правда".

Гриффин участвовал в контрнаступлении Украины на восточном фронте. Во время операции его подразделение попало под обстрел, и мужчина "погиб в бою".

"Мы поддерживаем связь с семьей (Гриффина), и Международный легион и Вооруженные силы Украины занимаются процессом репатриации совместно с семьей, выполняя их пожелания и указания", - сказала пресс-секретарь Интернационального легиона.

В легионе отказались предоставить более подробную информацию о Гриффине, ссылаясь на соображения оперативной безопасности и конфиденциальности. Но два человека на условиях анонимности сказали NBC News, что мужчина был родом из штата Нью-Йорк и воевал в Харьковской области.

В понедельник вечером информацию о смерти американца в Украине подтвердил Государственный департамент США. Там, однако, отказались называть имя погибшего, лишь отметили, что находятся на связи с его семьей.

По разным подсчетам, Гриффин стал шестым или восьмым гражданином США, который погиб с начала полномасштабного вторжения России в Украину.