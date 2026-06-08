Стармер призвал к сдержанности на Ближнем Востоке

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал вернуться к режиму прекращения огня на Ближнем Востоке после обмена ракетными ударами между Ираном и Израилем.

Об этом он заявил в понедельник, 8 июня, как сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

Стармер выразил обеспокоенность "возобновлением насилия".

"Чрезвычайно важно, чтобы все стороны вернулись к режиму прекращения огня", – сказал он.

Он подчеркнул, что сейчас продолжаются серьезные переговоры по достижению прочного мира.

"Очень важно, чтобы мы предоставили им все шансы на успех, поскольку этот конфликт уже оказывает огромное влияние на весь мир, в том числе и здесь, в Великобритании. Поэтому я обращаюсь ко всем сторонам: мы все несем ответственность за возвращение к перемирию, и очень важно, чтобы мы четко это осознавали", – добавил Стармер.

Как известно, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в понедельник, 8 июня, заявила, что нанесла удары по военным целям в западной и центральной частях Ирана.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана заявил, что США несут "прямую ответственность" за последний обмен ракетными ударами с Израилем.

Ранее военный советник лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что потенциальное мирное соглашение между США и Ираном зависит от того, согласится ли президент США Дональд Трамп разморозить $24 млрд иранских активов.

А еще раньше СМИ сообщили, что после ударов Армии обороны Израиля по Ливану президент США отругал израильского премьера Биньямина Нетаньяху во время телефонного разговора.