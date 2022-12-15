Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

В Конгресс США внесли резолюцию с призывом выгнать Россию из Совбеза ООН

Четверг, 15 декабря 2022, 08:11

В Конгресс США внесли проект резолюции, которым предлагают изгнать Россию из Совета безопасности ООН в связи с тем, что она нарушает основополагающие принципы организации.

Об этом сообщил соавтор резолюции, республиканец Стив Коэн, пишет "Европейская правда".

"Россия неоднократно, сознательно и дерзко нарушала Хартию ООН. Поэтому сегодня Джо Уилсон и я внесли двухпартийную резолюцию с призывом устранить Россию из Совета безопасности ООН", - заявил Коэн в своем Twitter.

Конгрессмены предлагают признать, что Россия своим поведением нарушает основополагающие принципы ООН, приводя в качестве примеров намерения РФ уничтожить Украину как государство, преступления российских военных в Буче, противоправную аннексию оккупированных территорий Украины, ядерные угрозы, создание угроз для продовольственной безопасности и при этом попытки Москвы выставить виновником гуманитарных проблем из-за войны саму Украину.

Резолюция призывает президента Джо Байдена отдать распоряжение Госдепу и другим федеральным ведомствам обсудить с союзниками возможности "ограничить, приостановить или отменить права и привилегии, которые Россия имеет в Совете безопасности ООН".

Напомним, Украина в начале декабря впервые официально поставила под сомнение легитимность пребывания России в ООН: Верховная Рада поддержала заявление о нелегитимности пребывания Российской Федерации в Организации Объединенных Наций и призвала к ее реформированию.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
США Война с РФ ООН

Статьи

Заставить агрессора заплатить: как сделать конфискацию активов РФ максимально полной

Насколько реальна конфискация Западом российских активов? И как должна действовать Украина, чтобы сделать ее эффективной? (укр.)
15 декабря 2022 — Эрик Кучеренко, для Европейской правды

Крест на европейских амбициях: куда заведет Черногорию реванш просербских сил

Нынешний политический кризис в Черногории дошел до того уровня, когда страна может потерять перспективы членства в ЕС (укр.)
14 декабря 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда

Сдал ли парламент экзамен от ЕС? Анализ выполнения Украиной критериев Еврокомиссии

Киев демонстрирует прогресс в выполнении всех рекомендаций Еврокомиссии. Но до сих пор ни одна из них не выполнена полностью (укр.)
14 декабря 2022 — Дмитрий Кривошеев, Ольга Лымарь, Денис Давыденко, для Европейской правды