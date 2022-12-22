Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Премьер Армении обвинил российских "миротворцев" в невыполнении обязательств

Четверг, 22 декабря 2022, 10:26

Премьер Армении Никол Пашинян обвинил "миротворцев" РФ в связи с перекрытием Лачинского коридора - единственной дороги, связывающей Армению с Нагорным Карабахом.

Об этом Пашинян сказал на заседании правительства в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на армянскую службу "Радио Свобода".

Назвав действия Азербайджана по блокированию Лачинского коридора незаконными, премьер-министр Армении раскритиковал Россию, отметив, что Москва фактически не выполняет своих обязательств в рамках трехстороннего соглашения.

Армения предлагает демилитаризованную зону вокруг Карабаха и на армяно-азербайджанской границе

Пашинян сказал, что согласно пункту 6 трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года Лачинский коридор находится под контролем так называемых "миротворческих сил" Российской Федерации в Нагорном Карабахе, и Азербайджан гарантирует безопасность передвижения граждан, транспортных средств и грузов через Лачинский коридор.

"Этот пункт сегодня фактически не работает. Де-факто получается, что российский "миротворческий контингент" не выполняет взятое на себя в рамках трехстороннего заявления обязательство держать Лачинский коридор под контролем. Конечно, нечто подобное происходит вследствие противоправных действий Азербайджана, но это не меняет ситуации, ведь основная цель российских "миротворческих сил" - не допустить подобного беззакония, и, в частности, держать Лачинский коридор под контролем", - заявил Пашинян.

Он поблагодарил все страны и международные организации, которые дали "четкую оценку" блокированию коридора.

Пашинян готов продлить мандат "миротворцев" РФ в Карабахе на 15-20 лет

Премьер-министр Армении призвал "активно работать в вопросе направления в Нагорный Карабах и Лачинский коридор миссии ООН или ОБСЕ, или Минской группы ОБСЕ по установлению фактов".

Пашинян также сообщил, что Армения передала Азербайджану свои предложения по мирному договору, подчеркнув, что в Ереване готовы подписать договор с таким содержанием. "Надеюсь, что реакция Азербайджана также будет положительной", - сказал он.

12 декабря Лачинский коридор закрыли для проезда из-за протеста граждан Азербайджана, которые требуют остановить вывоз из региона полезных ископаемых.

13 декабря Азербайджан перекрыл поставки газа из Армении в Нагорный Карабах.

14 декабря Ереван обратился в ЕСПЧ, чтобы суд обязал Баку разблокировать Лачинский коридор.

Европейский Союз заявил, что с серьезным беспокойством следит за событиями вокруг Лачинского коридора, которые происходят там с начала декабря.

Читайте подробнее в статье: Азербайджан замораживает войну: почему Россия позволила сделать холод оружием против Армении.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Армения Россия Нагорный Карабах

Статьи

"2023 год станет решающим в нашей общей войне". Выступление Зеленского в Конгрессе США

"Украина жива и наносит удары. Мы уже победили Россию в битве за мнения мира. У нас нет страха. И ни у кого в мире не должно его быть".
22 декабря 2022 — Владимир Зеленский, Президент Украины

Перший воєнний візит Зеленського: невідомі подробиці та домовленості

Предоставили бы США ЗРК Patriot без личного присутствия Зеленского? Что с другими вооружениями: ATACMS, танками, самолетами?
21 декабря 2022 — Европейская правда

Больше Мицкевича: как война изменила отношение украинцев к культуре и истории Польши

Война изменила отношение украинцев к Польше, повысив интерес к польской культуре. Как после победы это повлияет на отношения Киева и Варшавы? (укр.)
21 декабря 2022 — Лукаш Адамский, для Европейской правды