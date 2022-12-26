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Премьер Грузии считает, что страна не получила от ЕС статус кандидата "по политическим мотивам"

Понедельник, 26 декабря 2022, 15:38

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает предоставление Грузии европейской перспективы одним из ключевых событий года и заявил, что страна не получила кандидатский статус исключительно по политическим мотивам. 

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

"Мы намного, в два-три раза впереди в плане проведения реформ по сравнению с Украиной и Молдовой, и это было политическое решение. Открыто заявлялось, что Украина получила статус кандидата, потому что страна находится в состоянии войны, а Молдова находится на грани войны", - заявил премьер. 

Он добавил, что Тбилиси "с пониманием" принял такую мотивацию и желает обеим странам "мира и процветания".

Гарибашвили также заявил, что правящая партия имеет "четкую дорожную карту" евроинтеграционных шагов на основе 12 рекомендаций от Еврокомиссии и в парламенте созданы соответствующие группы. "К сожалению, представители оппозиционных партий не были полноценно вовлечены в этот процесс, хотя некоторые и приняли участие", - добавил он. 

Как известно, лидеры стран ЕС в конце июня приняли решение признать европейскую перспективу Грузии, однако, в отличие от Украины и Молдовы, статус кандидата будет предоставлен стране только после проведения комплекса реформ. 

Они сформулированы в рекомендациях Еврокомиссии, состоящих из 12 пунктов. Среди них - преодоление поляризации, деолигархизация, реформы судов и избирательной системы.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили тогда заявил, что Евросоюз делает ошибку и играет на руку России, не давая Грузии статус кандидата на вступление в ЕС.

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Грузия Вступление в ЕС

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