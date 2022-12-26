Прем’єр Грузії вважає, що країна не отримала статус кандидата на вступ до ЄС "з політичних мотивів"

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі вважає надання Грузії європейської перспективи однією з ключових подій року та заявив, що країна не отримала кандидатський статус виключно з політичних мотивів.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

"Ми за проведеними реформами набагато, у два-три рази, попереду України та Молдови, це було політичне рішення.Відкрито заявляли, що Україна отримала статус кандидата, тому що вона у стані війни, а Молдова - на грані війни", - заявив прем’єр.

Він додав, що Тбілісі "з розумінням" прийняв таку мотивацію та бажають обом країнам "миру та процвітання".

Гарібашвілі також заявив, що правляча партія має "чітку дорожню мапу" євроінтеграційних кроків на основі 12 рекомендацій від Єврокомісії і в парламенті створені відповідні групи. "На жаль, представники опозиційних партій не були повноцінно залучені у цей процес, хоча деякі і взяли участь", - додав він.

Як відомо, лідери країн ЄС наприкінці червня ухвалили рішення визнати європейську перспективу Грузії, однак, на відміну від України та Молдови, статус кандидата буде надано країні лише після проведення комплексу реформ.

Вони сформульовані у рекомендаціях Єврокомісії, що складаються із 12 пунктів. Серед них – подолання поляризації, деолігархізація, реформи судів та виборчої системи.

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі тоді заявив, що Євросоюз робить помилку та грає на руку Росії, не даючи Грузії статус кандидата на вступ до ЄС.

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