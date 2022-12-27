В правительстве Британии опасаются экономических последствий вторжения Китая на Тайвань - СМИ

В британском правительстве непублично считают, что страна не готова к потенциально катастрофическим последствиям, которые могут наступить для экономики в результате вторжения Китая на Тайвань - речь идет о разрушении цепей поставок и дефицита важных товаров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

"Если масштабировать до любого ухудшения отношений с Китаем, то нет ни одной организации, чьи цепи поставок не подверглись бы значительному или катастрофическому влиянию, когда речь идет о санкциях и трудностях в торговле", - рассказал газете источник в британском правительстве.

Собеседник The Times пояснил, что в случае вторжения Китая на Тайвань Запад неизбежно наложит на Пекин жесткие санкции, а торговля с островом будет сведена на нет. При этом западные страны критически зависимы от полупроводников и микросхем, которые производятся на Тайване.

Кроме того, торговые отношения Китая и Великобритании продолжают развиваться: британский импорт из Китая в 2021 году составил 63,6 миллиарда фунтов стерлингов, или 13,3% всех импортируемых в Британию товаров.

"Своевременность - это абсолютно замечательный показатель экономической эффективности, но во времена кризиса устойчивость имеет гораздо большее значение. Компании должны заранее думать о своих цепочках поставок", - предостерег другой собеседник The Times в правительстве Британии.

Об обсуждении в британском правительстве стало известно на фоне того, как Китай усиливает военное, дипломатическое и экономическое давление на Тайвань с целью отстаивания своих претензий на суверенитет, в частности почти ежедневные миссии китайских военно-воздушных сил вблизи острова в течение последних трех лет.

В понедельник власти островной непризнанной страны заявили, что в зону идентификации ее ПВО за сутки зашел семьдесят один самолет и беспилотник военно-воздушных сил Китая, включая истребители, что стало рекордным числом.

Напряженность в отношениях между Тайванем и материковым Китаем началась после того, как в августе визит на остров совершила спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси - третье по иерархии должностное лицо в Штатах.

После этого Китай объявил о проведении масштабных военных учений вокруг острова, а Тайвань заявил, что воспользуется своим правом на самооборону и контратаку, если китайские вооруженные силы войдут на его территорию.