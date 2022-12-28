TikTok теперь запрещено использовать на рабочих телефонах во всем Конгрессе США

Администрация Палаты представителей Конгресса США вслед за Сенатом запретила использовать популярное приложение для публикации коротких видео TikTok на рабочих устройствах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В сообщении, направленном всем законодателям и сотрудникам Палаты представителей во вторник, отмечается, что TikTok несет "высокий риск из-за ряда проблем с безопасностью" и должен быть удален со всех устройств, находящихся в ведении Палаты.

Там отмечается, что все, кто имеют TikTok на своих устройствах, получат запрос о его удалении, а загрузка программы в будущем будет запрещена.

Запрет был введен в соответствии с законопроектом о бюджете США на 2023 год объемом 1,66 триллиона долларов, принятого на прошлой неделе. Он содержит положение о запрете приложений типа TikTok на устройствах, которыми управляют федеральные органы власти.

"После принятия бюджетного законодательства, которое запрещает TikTok на устройствах исполнительной власти, администрация совместно с Комитетом по вопросам администрирования Палаты представителей работала над воплощением этой политики для Палаты", - пояснил Reuters представитель администрации.

Ранее в декабре, как сообщалось, Сенат США в голосовании поддержал инициативу запретить устанавливать госслужащим на рабочие телефоны или другие устройства приложение TikTok из соображений нацбезопасности.

По подсчетам Reuters, уже 19 штатов США по крайней мере частично заблокировали TikTok для государственных устройств из-за опасений, что правительство Китая может использовать его для отслеживания американцев и цензуры контента.