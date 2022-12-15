Сенат США запретил госслужащим использовать TikTok на рабочих телефонах

Сенат США в голосовании поддержал инициативу запретить устанавливать госслужащим на рабочие телефоны или другие устройства приложение TikTok из соображений нацбезопасности.

Об этом сообщает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Проект поддержали единогласно. Следующим шагом должно стать рассмотрение в Палате представителей.

Проект, предложенный сенатором-республиканцем Джошом Хоули, акцентирует на том, что само приложение и компания-разработчик ByteDance Ltd являются китайскими и могут передавать информацию о пользователях китайским органам власти.

"Это приложение - троянский конь для Коммунистической партии Китая. Это значительный риск безопасности для США, поэтому пока оно (приложение) не прекратит все связи с Китаем, его не должно быть на устройствах государственных чиновников", - заявил Хоули.

Проект предусматривает исключения - для рабочих исследований специалистов в сфере безопасности, полицейских и тому подобное.

В ноябре в ФБР сообщили представителям Комитета по внутренней безопасности, что Китай может использовать TikTok и его данные в своих целях, например, с помощью алгоритмов проводить операции влияния на пользователей, потому что китайские компании вынуждены соглашаться на любые требования своего правительства.

Представитель TikTok после голосования обнародовал заявление, что проголосованный проект "не имеет никакой роли для защиты национальных интересов безопасности США", и что лучше было бы попытаться достичь соглашения, в котором учтут опасения американских специалистов по безопасности. По информации СМИ, такие попытки со стороны администрации Байдена уже были, но договориться не удалось.

Напомним, летом 2022 года парламент Британии закрыл свой аккаунт в TikTok из-за связи соцсети с Китаем.