Сербы разобрали баррикаду на крупнейшем пропускном пункте между Косово и Сербией

Косовские сербы разобрали баррикаду в Мердаре - крупнейшем пропускном пункте между Косово и Сербией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Vecernje Novosti.

Баррикаду на Мердаре, которая была установлена группой граждан в поддержку арестованных сербов, после их вчерашнего освобождения убрали утром в четверг.

В течение дня ожидается устранение других баррикад.

После встречи президента Сербии Александара Вучича с представителями сербов Косово и Метохии было принято решение о разборке баррикад.

"С завтрашнего дня до полудня начнется разборка баррикад, это не может быть сделано за два часа, или за 24, или за 48 часов, баррикады будут убраны, но недоверие не снято. Те, кто думает, что они могут играть жизнями сербов и их выживанием, они должны знать, что, как мы не позволили этого до сих пор, мы не позволим этого и в будущем", - сказал Вучич.

"Мы должны говорить и пытаться восстановить доверие. Мы никогда не видели более организованного сопротивления сербского народа", - добавил Вучич.

Он зачитал текст, переданный ему сербами с баррикад, которые, по его словам, заявили, что не хотят идти против своей страны, но требуют, чтобы никогда не было признания самопровозглашенной независимости Косово.

Ранее директор Управления по делам Косово и Метохии (так Косово называют в Сербии) сербского правительства Петар Петкович заявил, что Белград получил от Европейского Союза и Соединенных Штатов "надежные гарантии".

По его словам, речь идет об освобождении серба-полицейского Деяна Пантича из-под стражи, заверения в отсутствии списков косовских сербов, которых Приштина намерена арестовать, а также гарантии от миротворческих сил НАТО KFOR, что силы безопасности Косово не смогут заходить в северные муниципалитеты без их предварительного согласия.

Напомним, последнее обострение в Косово началось после того, как просербская партия объявила бойкот органам власти в четырех северных муниципалитетах. После этого в муниципалитеты зашли косовские полицейские, и там были назначены повторные выборы на декабрь 2022 года.

В конце концов, после давления США и Европейского Союза, а также обострения на севере Косово Приштина согласилась отсрочить досрочные выборы до весны. На этом фоне косовские сербы начали возводить баррикады на севере частично признанной страны.

В последние дни сербы на севере Косово возводят баррикады, в том числе и в центре Митровицы.