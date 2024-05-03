Ермак заявил, что поговорил с Сийярто и "коммуникация происходит по плану"

Глава Офиса президента Андрей Ермак 3 мая сообщил о телефонном разговоре с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто "в рамках постоянного диалога".

Об этом свидетельствует сообщение на сайте ОП, которое цитирует "Европейская правда".

Как отмечается, Ермак и Сийярто "обсудили ключевые вопросы украинско-венгерских отношений" и запланировали "дальнейшие шаги для развития сотрудничества".

Собеседники "подчеркнули важность постоянного личного контакта" и "отметили, что коммуникация происходит по плану", добавили в Офисе президента.

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Венгерская сторона о разговоре пока не сообщала. Согласно сообщениям МИД Венгрии, Петер Сийярто сейчас находится в Швейцарии.

Напомним, в конце января глава ОП вместе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и Петером Сийярто провели переговоры в Ужгороде. Ермак утверждал, что они показали взаимное стремление Киева и Будапешта провести встречу на высшем уровне.

В то же время венгерский министр в начале марта сказал, что встреча Орбана и Зеленского в ближайшее время не состоится.

19 апреля Ермак провел телефонный разговор с Сийярто. По итогам в ОПУ заявили, что представители Киева и Будапешта договорились и дальше работать над проведением "в ближайшее время" встречи президента Зеленского и премьера Орбана.