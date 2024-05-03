Министра туризма Италии обвинили в мошенничестве во время COVID-пандемии

Прокуратура Милана 3 мая объявила обвинения Даниэле Сантанче – министру культуры правительства Джорджии Мелони – и еще двум людям и двум издательским компаниям по делу о мошенничестве с субсидиями во время эпидемии COVID-19.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Расследование охватывает период с мая 2020 по февраль 2022 года, во время которого издательские компании Visibilia Editore и Visibilia Concessionaria получили в целом более 126 тысяч евро в качестве компенсации за простой 13 сотрудников в связи с ковидными ограничениями.

Миланская прокуратура утверждает, что на самом деле сотрудники компаний в это время работали, а для сокрытия этого факта была подделана финансовая отчетность.

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Сантанче в то время была владелицей акций Visibilia Editore и Visibilia Concessionaria, которые продала после назначения в правительство Мелони, и, по утверждению обвинения, знала о существовании схемы.

Кроме нее, прокуратура объявила обвинения бывшему руководителю одного из издательств Димитри Кунцу и Паоло Джузеппе Конкордии, который на период предполагаемого мошенничества выполнял функции управления персоналом в обеих компаниях.

Руководительница итальянского Минкульта уже отрицала свою вину, тогда как оппозиция после сообщения прокуратуры Милана потребовала ее немедленной отставки на время расследования.

Это не первый скандал в правительстве Джорджии Мелони.

В феврале заместитель министра культуры Италии Витторио Сгарби объявил об отставке на фоне нескольких расследований против него и скандала с руганью и пожеланиями смерти в сторону журналиста.