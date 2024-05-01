Премьер Эстонии: Вступление в ЕС 20 лет назад позволяет сегодня помогать Украине

Глава правительства Эстонии Кая Каллас опубликовала обращение по случаю 20-летия вступления своей страны в ЕС, в котором очертила присоединение к Евросоюзу как историю успеха.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Каллас отметила, что Европейский Союз постоянно развивается, и в течение 20 лет Эстония играла значительную роль в формировании этого развития.

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"Мы надежные партнеры, наши мнения ценят, и наши взгляды учитывают", – подчеркнула премьер Каллас в заявлении, которое приводит официальный сайт эстонского правительства.

"Вступление Эстонии в Европейский Союз было историей успеха, что позволяет нам теперь помогать другим странам, включая Украину, на пути к членству в ЕС", – добавила она.

Каллас подчеркнула, что экономика Эстонии и средние зарплаты выросли почти в четыре раза после вступления в ЕС.

"При поддержке Европейского Союза мы сделали значительные инвестиции в различные сферы развития и инфраструктуры нашей страны, обеспечивая высокое качество жизни и безопасность для наших людей в Эстонии", – сказала Каллас.

Она также отметила, что вступление в ЕС и Шенгенскую зону предоставило народу Эстонии свободу путешествовать, учиться и работать также в других странах-членах.

"Давайте помнить, что Европейский Союз – это не "они" там, в Брюсселе. Европейский Союз – это мы", – подчеркнула Каллас.

Во вторник по случаю 20-летия членства в ЕС Эстонии и еще девяти государств у штаб-квартиры Еврокомиссии подняли флаги этих стран.

На момент присоединения 10 государств членами ЕС были только 15 стран, поэтому это расширение называют "большим взрывом".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, как и Каллас, считает расширение 2004 года "прекрасной историей успеха".