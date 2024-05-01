Греция увеличивает штат пожарных спецподразделений на фоне растущей жары

Греция увеличивает до 1300 человек штат пожарных в специальных подразделениях и перенимает тактику Соединенных Штатов, чтобы попытаться обойти пожары с фланга с помощью воздушно-десантных подразделений.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

При финансовой поддержке ЕС Афины запустили программу стоимостью 2,1 млрд евро по модернизации своих возможностей реагирования на стихийные бедствия, заказав новые самолеты, сбрасывающие воду, дроны, пожарные машины, учебные центры и сенсорную сеть на основе искусственного интеллекта для выявления ранних признаков задымления и затопления.

Но пока новое оборудование не поступило, что должно произойти не ранее 2025 года, греческие власти удваивают усилия по обучению и внедрению новых методов пожаротушения, поскольку в этом году ожидается еще один сложный сезон.

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Пожароопасный сезон в Греции официально начинается 1 мая, но десятки пожаров уже потушили за последний месяц после того, как в конце марта температура начала достигать 30 градусов по Цельсию, что значительно выше, чем предыдущие пики, зафиксированные за последнее десятилетие.

По словам местных пожарных, использование воды больше не является их основным оружием против пожаров, поэтому применяют более научный подход, по которому в частности измеряют влажность и ветер.

Недавно в населенном пункте Суда вблизи греческой военной базы на острове Крит была проведена эвакуация после того, как среди низкорослой растительности на дорожной развязке поблизости вспыхнул пожар.

Греция 7 апреля повысила уровень угрозы из-за лесных пожаров до второго самого высокого.

Греция зафиксировала рекордную среднюю температуру зимой в 11,8 градуса по Цельсию, а с начала апреля температура была чрезвычайно высокой. Во вторник в Ханье на Крите температура достигла 31 градуса.

Как и во многих других частях Средиземноморья, прошлым летом Греция пострадала от сильной жары. 20 человек погибли и почти 175 тысяч гектаров земли сгорели в пожарах.