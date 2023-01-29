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Еврокомиссия будет судиться с шестью странами ЕС из-за вредных растений и животных

Воскресенье, 29 января 2023, 14:56

Европейская комиссия подаст апелляцию в Суд ЕС против шести стран-членов из-за неспособности предотвратить появление инвазивных чужеродных видов, вредных для европейской природы.

Об этом Еврокомиссия сообщила агентству LETA, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

26 января Европейская комиссия приняла решение обратиться в Суд ЕС против Болгарии, Греции, Ирландии, Италии, Португалии и Латвии из-за невыполнения положений регламента по предотвращению и управлению появлением и распространением инвазивных чужеродных видов на территории ЕС.

Инвазивные чужеродные виды - это растения и животные, которые в результате деятельности человека непреднамеренно или специально оказываются на территории, где они обычно не встречаются. Они являются одной из пяти основных причин потери биоразнообразия в Европе и во всем мире.

Такие виды представляют серьезную угрозу для местных растений и животных Европы и, по оценкам, ежегодно обходятся европейской экономике в 12 миллиардов евро. Борьба с инвазивными видами - важная часть усилий ЕС по прекращению потери биоразнообразия.

Шесть государств ЕС, на которых Еврокомиссия подает в суд, не разработали, не внедрили и не сообщили ЕС о плане действий по предотвращению важнейшим путям появления или распространения инвазивных чужеродных видов, утверждают в Еврокомиссии.

В прошлом году сообщалось, что в ЕС опасаются, что планы Евросоюза на использование определенных частей животных для производства экологического реактивного топлива уничтожит индустрию кормов для домашних животных, что приведет к недостатку питательной пищи для них.

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Еврокомиссия

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