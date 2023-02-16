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Парламент Словакии признал российский режим террористическим, а РФ - спонсором терроризма

Четверг, 16 февраля 2023, 14:58

Национальный совет Словацкой Республики в очередной раз осудил российскую агрессию в Украине и выразил поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Aktuality.

Словацкие депутаты в принятой в четверг резолюции осудили широкомасштабные нападения России на гражданских лиц, гражданские объекты и ключевую энергетическую структуру.

Резолюция также называет нынешний российский режим террористическим, а Россию - государством-спонсором терроризма.

Депутаты также осудили прямые и косвенные угрозы России применить ядерное оружие. В резолюции выражено непризнание проведения и результатов референдумов в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях Украины, с подчеркиванием, что эти территории остаются частью Украины.

Парламент также выразил поддержку усилиям по созданию специального трибунала для преследования преступлений агрессии и поддержку преследования преступлений против человечности и военных преступлений.

В то же время документ осуждает гибридную войну, которую Россия ведет и на территории Словакии. Резолюция призывает правоохранительные органы, разведывательные службы и другие компетентные органы не недооценивать угрозу, а принять эффективные меры против нее с целью поддержания безопасности и демократии в Словакии.

"За" проголосовали 78 законодателей, большинство фракции OĽaNO и вся фракция SaS. Некоторые члены фракции "Мы - семья" воздержались. 12 депутатов были против, семеро не голосовали и всего 23 воздержались.

Напомним, Европарламент принял резолюцию к первой годовщине с начала полномасштабного вторжения России в Украину, в которой выражает осуждение действиям Кремля и призывает предоставить Украине всю необходимую помощь, в том числе рассмотреть возможность передачи истребителей.

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Словакия

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