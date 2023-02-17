Разведка Эстонии: РФ запускает воздушные шары для обнаружения систем ПВО и истощения боеприпасов

Российские вооруженные силы начали использовать метеозонды для получения информации о позициях украинских средств ПВО.

Об этом заявил глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии Марго Гросберг, пишет "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

"На этой неделе над Киевом впервые были обнаружены метеозонды. Не знаю, узнала ли Российская Федерация о такой возможности после новостей о китайских аэростатах. В любом случае, Россия начала использовать другую тактику", — сказал Гросберг.

По его словам, основная цель запускаемых над Украиной аэростатов — измотать украинскую ПВО: украинским силам приходится их выслеживать и уничтожать, поскольку неизвестно, могут ли они нести какой-то груз.

"Это, в свою очередь, истощает запасы снарядов для систем противовоздушной обороны, и утомляет военных. Кроме того, это раскрывает позиции украинских средств ПВО", — пояснил Гросберг.

К тому же стоимость такого аэростата намного ниже цены зенитной ракеты. "Иными словами, очень дешевый и ловкий прием. Они наблюдали, сколько времени это займет и какой будет реакция украинских сил на этот маневр", — отметил он.

Отвечая на уточняющий вопрос, Гросберг пояснил, что запускаемые российскими силами аэростаты являются обычными метеозондами, которые не оснащены оборудованием для ведения разведки и не представляют военной угрозы. "На сбитых аэростатах были обнаружены отражатели, чтобы радары противовоздушной обороны их засекли, что является частью тактики по изматыванию украинских средств ПВО", — пояснил он.

Гросберг также указал, что при российском авиаударе по Львову в январе этого года была использована крылатая ракета, изготовленная в этом году.

"После исследования останков ракеты Х-101 было установлено, что она была произведена в этом году. Это свидетельствует о том, что Россия до сих пор имеет возможность производить такие ракеты. На сегодняшний день мы не знаем и не можем оценить, то ли это накопленные перед войной запасы, которые позволяют производить такие ракеты, то ли за этим стоят какие-то другие нюансы", — сказал он.