ЕС пригласил Украину к платформе совместных закупок газа

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о приглашении Украины в Энергетическую платформу для совместных закупок газа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", она сказала во время пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

"Мы приглашаем Украину в нашу Энергетическую платформу для совместных закупок газа", - сказала она.

"Вы знаете принцип: мы хотим как можно лучше использовать нашу общую рыночную силу. Поэтому мы преодолеем эту зиму, дорогой Владимир, и много следующих", - заявила фон дер Ляйен.

Как сообщалось, Европейская комиссия стремится, чтобы страны ЕС начали совместно покупать газ задолго до лета, чтобы избежать кризиса поставок следующей зимой.

Комиссия намерена опубликовать объемы газа, которые европейские страны планируют совместно покупать, в начале весны, чтобы привлечь предложения от поставщиков.

Страны ЕС должны обеспечить участие своих местных компаний в агрегации спроса на газ в объемах, эквивалентных 15% газа, необходимого для заполнения хранилищ этой страны до 90% мощности.

В целом по ЕС эта 15-процентная потребность составляет около 13,5 млрд кубометров газа - это небольшая часть от общего объема импорта газа, который в 2021 году, по данным Евростата, составлял 338 млрд кубометров.