У парламента Грузии прошла новая акция против закона об "иноагентах"

Протестующие провели у парламента Грузии в субботу новую акцию скандального закона об "иноагентах", который вызвал массовые протесты и жесткую критику со стороны Запада.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Interpressnews.

Демонстранты, которые пришли к законодательному органу страны с разных локаций, скандировали: "Грузия"; "Нет российскому закону".

Interpressnews

К собравшимся у парламента присоединились представители медицинской сферы и студенты – обе группы протестующих провели отдельные марши.

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Медики, участвовавшие в акции, держали в руках транспаранты с надписями: "Мы – не партия. Наше требование – европейское будущее"; "Будущее страны/наше здоровье в наших руках".

Демонстранты заявляли, что не прекратят протестовать. В то же время, к зданию парламента стягивали правоохранителей.

Накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на скандальный закон об "иноагентах", вызвавший массовые протесты и жесткую критику со стороны Запада.

Противники закона об "иноагентах" заявили, что продолжат протесты в Тбилиси.

Как известно, 14 мая грузинский парламент одобрил в финальном третьем чтении скандальный проект "О прозрачности иностранного влияния". После одобрения под парламентом полиция начала разгонять людей, произошли столкновения и задержания.

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