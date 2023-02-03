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Венецианская комиссия проанализирует украинский закон о нацменьшинствах без запроса из Киева

Пятница, 3 февраля 2023, 07:48

Венецианская комиссия в течение следующих пяти месяцев подготовит свое заключение относительно украинского закона о национальных меньшинствах.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщили в Комиссии 2 февраля.

"На запрос главы Мониторингового комитета ПАСЕ от 30 января 2023 года, Венецианская комиссия подготовит заключение по закону Украины "О национальных меньшинствах (сообществах)". Проект заключения вынесут на утверждение на 135 пленарной сессии Комиссии, 9-10 июня 2023 года", - отмечается в сообщении.

Этот закон - среди семи рекомендаций Еврокомиссии, которые Украина должна выполнить для дальнейшего движения к членству в ЕС. При этом, в рекомендациях прописано, что закон должен учитывать мнение "Венецианки". Украина не обращалась за таким выводом перед принятием закона в декабре 2022 года, хотя и использовала предыдущие выводы ВК и спросила мнение других институтов Совета Европы ("ЕвроПравда" подробно рассказывала о ситуации вокруг закона в статье Саммит на половине пути: как Украина выполняет 7 требований к кандидату в члены ЕС).

Поскольку заключение появится только через пять месяцев, у Украины останется меньше времени на исправление потенциальных замечаний к закону перед оценкой ее евроинтеграционного прогресса осенью 2023 года.

Также в Венецианской комиссии сообщили, что в марте обнародуют заключение по закону о деолигархизации - который ожидают еще с осени 2021 года и без которого тоже тормозится выполнение одной из семи рекомендаций Еврокомиссии.

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