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Число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 15 тысяч

Четверг, 9 февраля 2023, 08:16

Землетрясения в Турции и Сирии унесли жизни по меньшей мере 15 тысяч человек, тогда как спасатели продолжают пытаться спасти бесчисленное количество людей, которые все еще находятся под завалами.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В частности, управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD) сообщило, что в этой стране, по последним данным, погибли 12 873 человека. Более 60 тысяч человек ранены, передает CNN Turk.

Ожидается, что количество жертв землетрясения магнитудой 7,8, произошедшего в понедельник, резко возрастет, поскольку спасательные работы приблизились к 72-часовой отметке, которую эксперты по чрезвычайным ситуациям считают наиболее вероятным периодом для спасения жизней.

В Сирии погибли по меньшей мере 2 992 человека.

Согласно данным турецкого правительства, землетрясение прямо затронуло 16% населения Турции.

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