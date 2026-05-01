В Европарламенте отреагировали на новые пошлины Трампа
Председатель Комитета по международной торговле Европарламента Бернд Ланге назвал неприемлемым повышение президентом США Дональдом Трампом пошлин на автомобили из ЕС.
Об этом, как пишет "Европейская правда", он написал в X.
Законодатель подчеркнул, что Европейский Союз выполняет свои обязательства в рамках торгового соглашения с США, в то время как Вашингтон их нарушает.
"План Трампа по введению 25-процентных пошлин на автомобили из ЕС неприемлем. Европейский парламент и в дальнейшем придерживается договоренностей, заключенных в Шотландии, и работает над завершением подготовки соответствующего законодательства. Пока ЕС выполняет свои обязательства, американская сторона продолжает их нарушать", – подчеркнул Ланге.
Председатель Комитета по международной торговле назвал шаги американской администрации "явно непредсказуемыми", а также призвал ЕС придерживаться четкой позиции.
"Мы уже видели такие произвольные шаги ранее, даже в отношении партнеров. ЕС должен сейчас сохранять четкость и твердость позиции", – написал он.
Как известно, 1 мая Трамп объявил о решении повысить пошлины на автомобили, ввозимые из ЕС, до 25%, аргументируя это тем, что Евросоюз якобы не соблюдал условия торгового соглашения с США.
Впоследствии он пояснил, что этот шаг также направлен на то, чтобы европейские страны быстрее строили свои автомобильные заводы на территории США.
Предыдущая тарифная ставка на автомобили, о которой договорились Брюссель и Вашингтон в торговом соглашении, составляла 15%. Напомним, речь идет о рамковом торговом соглашении между ЕС и США, заключенном в шотландском Тернбери 27 июля 2025 года, которое закрепило пошлины на европейский импорт в США на уровне 15%.
Европарламент 26 марта принял два предложения относительно тарифов в рамках рамочного торгового соглашения ЕС и США. Они, среди прочего, предусматривают, что договоренности будут действовать только в случае соблюдения Вашингтоном своих обязательств.
Ратификация соглашения в Европейском парламенте была отложена дважды – в январе в знак протеста против требований Дональда Трампа передать ему контроль над Гренландией, а также в феврале на фоне новых объявлений о пошлинах. Тогда президент США пообещал повысить общие тарифы для всех стран до 15%