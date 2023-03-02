Президент Еврокомиссии едет в США и Канаду, будет говорить и об Украине

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в следующем отправится в США и Канаду для переговоров с Джо Байденом и Джастином Трюдо по вопросам двусторонних отношений и ситуации с безопасностью на континенте.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", объявили в Еврокомиссии.

Вечером 6 марта Урсула фон дер Ляйен прибудет в Оттаву, а на следующий день отправится на канадскую военную базу в Кингстоне, откуда многие канадские военные отправились в Польшу для поддержки гуманитарных усилий по оказанию помощи украинским беженцам.

Также запланированы переговоры президента Еврокомиссии с премьером Канады, а также ее выступление на совместном заседании канадского парламента и встреча с бизнес-сообществом.

Далее фон дер Ляйен отправится в Вашингтон, где в пятницу 10 марта встретится с президентом США Джо Байденом в Белом доме.

"Их обсуждение сосредоточится на сотрудничестве между ЕС и США по глобальным и геостратегическим приоритетам", - анонсировали в Еврокомиссии.

"Во время встречи лидеры рассмотрят тесное сотрудничество между Соединенными Штатами и Европейским Союзом, направленное на поддержку Украины, которая защищает свой суверенитет и демократию, а также на то, чтобы заставить Россию заплатить за свою агрессию", - добавляют в Белом доме.

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