В Италии отражают новую волну кибератак пророссийских хакеров

В Италии сообщают о новой волне кибератак пророссийской хакерской группы, под ударом в том числе оказались несколько правительственных структур.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

Ряд итальянских сайтов 22 марта подверглись атаке со стороны пророссийской хакерской группы noname057 (16). Среди них - страницы министерства транспорта, Регуляторной службы по вопросам транспорта, Atac (Римское муниципальное агентство железнодорожного транспорта).

Специалисты из киберполиции помогают сдерживать атаку, на данный момент нанести системам ущерб не удалось.

В своем Telegram группа noname057(16) объяснила атаку последними новостями о том, что 20 украинских военных прошли в Италии обучение на системах ПВО SAMP-T и что премьер Джорджия Мелони не видит предпосылок для начала переговоров о завершении войны в Украине.

Прокуратура Рима готовится открывать производство в связи с кибератаками, когда специалисты киберполиции соберут более подробную информацию о ней.

Напомним, в начале марта сообщали о кибератаке на немецкий концерн Rheinmetall, который хочет производить танки в Украине.