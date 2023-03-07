В ЕС начала действовать усиленная Шенгенская информационная система

7 марта начала действовать обновленная Шенгенская информационная система (SIS), которую используют для обмена информацией с целью обеспечения безопасности и управления границами в Европе.

Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии во вторник, пишет "Европейская правда".

"Сегодня вступает в действие обновленная Шенгенская информационная система (SIS). SIS является крупнейшей в Европе системой обмена информацией по вопросам безопасности и управления границами", - говорится в сообщении.

Эта система предоставляет информацию о разыскиваемых или пропавших без вести лицах, гражданах третьих стран, которые не имеют законного права находиться в ЕС, а также о потерянных или похищенных предметах - например, автомобилях, огнестрельном оружии, лодках и документах, удостоверяющих личность.

"Обновленная SIS является основой самой современной системы управления границами в мире, которую мы строим. Вместе с Системой въезда/выезда (EES) и Европейской системой информации и авторизации путешествий (ETIAS) SIS будет частью архитектуры взаимодействия", - добавили в комиссии.

Обновленная SIS усилена за счет включения новых категорий предупреждений, биометрических данных, таких как отпечатки ладоней, отпечатки пальцев и ДНК пропавших без вести лиц, а также дополнительных инструментов для борьбы с преступностью и терроризмом. Эта модернизация является важной, поскольку она также позволит осуществлять превентивные оповещения для защиты уязвимых лиц и сдерживания нелегальной миграции. Эта модернизация имеет целью предоставить национальным органам власти более полную и надежную информацию для усиления безопасности и управления границами в Европе.

Совет ЕС утвердил усиление Шенгенской информационной системы еще в ноябре 2018 года.

На сегодня обновленная SIS работает в 30 странах Европы (26 государств-членов ЕС и ассоциированных стран Шенгенского соглашения). Подключение Кипра к SIS летом 2023 года еще больше расширит сотрудничество в сфере безопасности во всем ЕС.

SIS была создана в 1995 году после отмены контроля на внутренних границах ЕС. Оценка SIS в 2016 году подтвердила успех системы.

Между тем, генеральный директорат по вопросам миграции и внутренних дел Европейской комиссии отложил до 2024 года запуск системы ETIAS, по которой путешественники из безвизовых стран должны платить сбор в 7 евро раз в три года для авторизации своих поездок.