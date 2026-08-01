Университет в Литве расследует возможный плагиат в докторской диссертации премьера

Университет управления и экономики ISM в Литве проведет расследование в связи с возможным нарушением академической этики со стороны премьер-министра Миндаугаса Синкявичюса.

Как сообщает LRT, об этом учебное заведение сообщило в пятницу, пишет "Европейская правда".

Университет отметил, что его Комитет по этике принял решение рассмотреть жалобу, направленную Офисом омбудсмена по вопросам академической этики и процедур, относительно возможных нарушений в докторской диссертации Синкявичюса.

Университет подчеркнул, что вопросы академической этики, касающиеся всех студентов и выпускников, рассматриваются по единой процедуре, независимо от их положения или статуса.

Решение будет принято после оценки всей информации, собранной в ходе расследования, и заслушивания заинтересованных сторон.

Согласно действующим нормам, решение должно быть принято в течение 30 календарных дней, не считая периода летних каникул. ISM планирует обнародовать результаты расследования до конца сентября.

В последнее время среди общественности и политической оппозиции усилились дискуссии о возможном плагиате в диссертации главы правительства. Синкявичюс неоднократно заявлял, что подготовил диссертацию с соблюдением этических норм, и отвергал обвинения в плагиате.

Синкявичюс получил степень магистра по маркетингу и менеджменту в ISM в 2009 году и защитил докторскую диссертацию в этом же университете в 2015 году.

Напомним, Сейм Литвы поддержал назначение лидера социал-демократов Миндаугаса Синкявичюса новым премьер-министром 30 июня.

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