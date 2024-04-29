СМИ: На Западе обеспокоены, что МУС выдаст ордера на топ-чиновников Израиля и лидеров ХАМАС

Соединенные Штаты и союзники якобы обеспокоены тем, что Международный уголовный суд в Гааге может вскоре выдать ордера на арест топ-чиновников Израиля и лидеров ХАМАС, и это сорвет растущие шансы на их договоренность о прекращении огня.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированных собеседников.

Страны Группы семи якобы начали непублично посылать сигналы Международному уголовному суду, беспокоясь, что объявление судом ордеров на арест кого-то из израильских чиновников или лидеров ХАМАС из-за их методов ведения войны сорвет шанс на договоренность о перемирии, которая сейчас выглядит достижимой.

Издание The New York Times ранее сообщало, что ордер грозит, в частности, премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху.

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Глава МИД Израиля Исраэль Кац в воскресенье заявил, что выдача ордеров на арест кого-то из должностных лиц Израиля "поднимет моральный дух" ХАМАС и радикальным исламистским группировкам.

Соединенные Штаты в целом выступают против расследования и настаивают, что МУС в данной ситуации не имеет юрисдикции.

Информированные источники говорят, что в последние недели Израиль и ХАМАС приблизились к договоренности, которая позволила бы освободить десятки заложников в обмен на приостановление Израилем операции в секторе Газа.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в своих последних заявлениях призвал как можно быстрее принять решение о временном прекращении огня на условиях Израиля, отметив, что считает их "чрезвычайно щедрыми".

Премьер-министр Британии также намекал, что видит шансы на договоренность и ХАМАС стоит согласиться на нее.

Перед этим западные союзники долгое время уговаривали Израиль не начинать наступление на крайнем юге сектора Газа.

Напомним, Международный суд ООН рассматривает уже две жалобы на Израиль из-за операции против ХАМАС, их подали ЮАР и Никарагуа.