В Чехии выставили на продажу подаренную президентом модель "Нептуна", который поразил крейсер "Москва"

Чешская инициатива "Подарок для Путина" решила пустить с молотка подаренную президентом Петром Павелом модель комплекса "Нептун", из которого год назад поразили крейсер "Москва".

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в Twitter инициативы.

"Сегодня исполнился ровно год с тех пор, как украинские противокорабельные ракеты "Нептун" попали в российский крейсер "Москва". Макет этого оружия нам передал в начале января президент Петр Павел. Зная, что когда-то мы выставим его на аукцион. Это время пришло. https://dobrobot.cz/auctions/model-protilodni-strely-neptun Спасибо, господин президент", – говорится в сообщении.

В описании аукциона говорится, что победитель получит письменный сертификат подлинности.

"Цель инициативы – организовать материальную и финансовую помощь для восстановления критической инфраструктуры в Украине. Средства от аукционов пойдут на поддержку команды, которая занимается восстановлением Украины после войны, оставившей 10 миллионов людей без воды, электричества и отопления", – объясняют авторы.

Напомним, 13 апреля 2022 года ВМС Украины нанесли по крейсеру удар двумя крылатыми противокорабельными ракетами Р-360 "Нептун" берегового противокорабельного комплекса РК-360МЦ "Нептун". Вследствие полученных повреждений и сложных погодных условий он перевернулся и затонул. Вечером 14 апреля затопление "Москвы" признало Минобороны России.

Чешская инициатива "Подарок для Путина", основанная чешским бизнесменом Далибором Дедеком, ранее собрала средства на модернизованный танк T-72, реактивную систему залпового огня RM-70 и различные типы беспилотников. Также "Подарок для Путина" финансирует обучение для украинских солдат и уроки жестового языка для украинцев с недостатками слуха в Чехии.