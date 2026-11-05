В польском Щецине готовятся к эвакуации жителей из-за бомбы времен Второй мировой

8 ноября утром саперный отряд обезвредит неразорвавшийся боеприпас, обнаруженный в четверг в центре польского Щецина.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Неразорвавшуюся бомбу обнаружили во время работ по реконструкции многоквартирного дома на углу улиц Эдмунда Балуки и Силезской в Щецине.

Из предварительного осмотра следует, что это советская зажигательная бомба (вероятно, ZAB-50T).

Как сообщила капитан Ивона Мисяж из 5-го инженерного полка в Щецине, непосредственная зона эвакуации будет охватывать 250 метров. Запрет на пребывание составит 500 метров. Операция по разминированию начнется в 7:30 в воскресенье.

В среду, 4 ноября, в городе Бохум, расположенном в земле Северный Рейн-Вестфалия, обезвредили британскую авиабомбу времён Второй мировой войны весом 250 килограммов.

В конце октября в аэропорту нидерландского города Эйндховен обнаружили два взрывных устройства, которые, возможно, остались со времён Второй мировой войны.