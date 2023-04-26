Цены на газ в Чехии выросли на 231% - больше всего среди всех стран ЕС

Во второй половине 2022 года цены на газ для домашних хозяйств в Чехии выросли больше всего в годовом исчислении среди всех стран Европейского Союза.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные Евростата.

В период со второй половины 2021 года до второй половины 2022 года цены на газ выросли во всех 27 странах ЕС, но больше всего в Чехии – на 231% (в национальной валюте). Далее наибольший рост был в Румынии (+165%), Латвии (+157%), Литве (+112%) и Бельгии (+102%).

Лишь в двух случаях рост составил менее 20%: Хорватия (+14%) и Словакия (18%). Весь рост цен приходится на компонент энергоснабжения и поставок, что в основном обусловлено недавним энергетическим кризисом.

Выраженные в евро, средние цены на газ для домашних хозяйств во второй половине 2022 года были самыми низкими в Венгрии (3,5 евро за 100 кВт/ч), Хорватии (4,5 евро) и Словакии (4,9 евро) и самыми высокими в Швеции (27,5 евро), Дании (20,8 евро) и Нидерландах (19,3 евро).

Цена природного газа для домашних хозяйств в Швеции была на 157 % выше, чем в среднем по ЕС. Однако использование природного газа в Швеции очень ограничено.

Кипр, Мальта и Финляндия не сообщают о ценах на природный газ в бытовом секторе.

В Евростате отмечает, что после значительного роста цен, который начался еще до российского вторжения в Украину и стремительно увеличивался до второго полугодия 2022 года, цены на электроэнергию и природный газ в последнее время демонстрируют признаки стабилизации, частично благодаря политике и вмешательством правительств стран ЕС.

Страны ЕС выбрали различные меры, такие как снижение налогов и сборов, временное освобождение потребителей от уплаты налогов, установление предельных цен, предоставление единовременной поддержки или выделение ваучеров конечным потребителям, а некоторые страны применили регулируемые цены.