Молдова: "вора миллиарда" Шора лишили депутатского мандата

Молдовского политика Илана Шора, лидера одноименной популистской партии, лишили депутатского мандата в связи с обвинительным приговором суда по "краже миллиарда".

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

На голосовании 27 апреля за лишение Шора мандата проголосовали 56 депутатов правящей партии "Действие и солидарность".

Глава парламентской комиссии по вопросам права, назначений и иммунитета Олеся Стамате объяснила, что инициатива лишения мандата связана с судебным приговором, по которому Илана Шора приговорили к 15 годам тюрьмы и конфискации имущества на 5 млрд леев (более $250 млн) по делу о "краже миллиарда".

Место Шора в парламенте стало вакантным, его заполнят согласно партийному списку.

Илан Шор ранее назвал инициативу о лишении его мандата "истерической реакцией" власти на акцию протеста, которую партия планирует на 7 мая.

В 2019 году, после ухода от власти Демократической партии Молдовы, Шор покинул страну. По некоторым данным, он находится в Израиле, и сейчас предполагают, что он будет отбывать наказание там, если его не экстрадируют в Молдову.

В последние месяцы партия Шора организовывала регулярные массовые антиправительственные протесты в Молдове. США и Великобритания ввели санкции против него.