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Во французском городе появился мурал с Макроном-"Гитлером"

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Вторник, 4 апреля 2023, 08:22

Во французском Авиньоне один из местных художников нарисовал мурал, на котором изобразил президента Эммануэля Марона как Гитлера; мужчину уже судят за другой неоднозначный мурал.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Художник-графист Лекто изобразил на бетонной стене возле заправки президента Макрона в образе Гитлера, рисунок появился 2 апреля. Автор дорисовал президенту усы, которые должны были придать ему сходство с нацистским диктатором, использовав для этого цифры "49.3" - по номеру конституционной поправки, которую задействовали Макрон и правительство для одобрения непопулярной пенсионной реформы без голосования в парламенте.

 
AFP

Кроме того, на рисунке присутствует надпись "Нет, спасибо".

В местной префектуре сообщили, что в разговоре с владельцем территории договорились зарисовать мурал как можно быстрее.

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Протестный рисунок уже стал предметом дискуссии в медиа - так, представитель "Непокоренной Франции", партии левого толка, прокомментировал в телеэфире, что Макрон "явно не Гитлер", но во Франции граждане имеют право на сатиру и карикатуру. В Международной лиге противодействия расизму и антисемитизму раскритиковали его за этот комментарий, заявив, что такие попытки "дьяволизации врага" надо осуждать, иначе это радикализирует общество.

Ранее автор нарисовал карикатуру на Макрона, изобразив его марионеткой, которой руководит экономист-юдей Жак Аттали. За это его еще ждет судебный процесс, поскольку мурал восприняли как антисемитский, Аттали подал иск. В правоохранительных органах пока не стали комментировать, грозят ли художнику неприятности за новый протестный рисунок.

Как известно, во Франции не утихают протесты против пенсионной реформы, а в правительстве дали понять, что не планируют идти на уступки. Протесты поддерживает большинство граждан.

Читайте подробнее на эту тему в статье  Франция в огне: как Макрон пошел на крайне непопулярную реформу и куда это заведет страну

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Франция

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