Президент Грузии - украинцам: вы боретесь за нашу свободу и европейское будущее

Президент Грузии Саломе Зурабишвили во время визита в Вильнюс приняла участие во встрече в поддержку борьбы за свободу Украины, во время которой обратилась к присутствующим там украинцам.

Об этом сообщили в администрации президента Грузии, пишет "Европейская правда".

Встреча состоялась на Кафедральной площади в память о жертвах насилия россиян в Буче, Ирпене, Бородянке и других городах Украины. Зурабишвили рассказала, что эта встреча не была запланирована, вместо этого она "просто хотела разделить с украинцами этот момент и донести солидарность грузинского народа".

"Литва - одна из стран, которые, как Украина и Грузия, знают, что означает опыт российской оккупации и агрессии. Многие люди в Европе повторяют, что вы боретесь за наше будущее и нашу свободу, но мы из своего опыта знаем, что вы боретесь за нашу свободу и европейское будущее", - отметила президент Грузии.

Она выразила убеждение, что Грузия и Украина будут вместе в Европе.

"Это будет благодаря исключительно мужественной борьбе ваших воинов и ваших граждан, которые вместе осуществляют это выдающееся сопротивление. Слава Украине!" - сказала президент Грузии во время своего выступления, на котором присутствовали украинцы.

Недавно Зурабишвили раскритиковала действующее правительство страны, отметив, что оно говорит на одном языке с Москвой, когда речь идет об открытии так называемого "второго фронта" против РФ.

Зурабишвили считает, что будущее дипломатическое урегулирование полномасштабной войны России против Украины должно также включать вопрос вывода российских военных с оккупированных грузинских территорий.