Украина предлагает странам ЕС свои хранилища для хранения газа следующей зимой

Компания "Нафтогаз" готова предложить Европе объемы в газовых хранилищах, достаточные для хранения 10 миллиардов кубометров природного газа.

Об этом заявил председатель правления "Нафтогаза" Алексей Чернышов в интервью Euractiv, пишет "Европейская правда".

Чернышов находился в Брюсселе в составе украинской делегации, которая посетила Европейскую комиссию, а также представителей газовой промышленности, и заявил о возможности предоставления ЕС необходимого объема в хранилищах.

В Брюсселе чиновники Украины и ЕС подвели итоги зимнего отопительного сезона 2022-23 годов - первого без полных поставок российского газа - и начали подготовку к следующей зиме.

В рамках переговоров Киев заявил, что может предоставить свои газохранилища в распоряжение Европы до начала следующего отопительного сезона.

"Мы хотим предложить наши хранилища европейцам. Сейчас мы можем обеспечить хранение до 10 млрд кубометров", - заявил Чернышов, отметив, что это "сделает Украину энергетическим резервом для ЕС".

В прошлом году ЕС принял регламент, согласно которому газовые хранилища должны быть заполнены на 80% до 1 ноября 2022 года и на 90% к той же дате в последующие годы.

Регламент был принят в июне, после того, как Москва перекрыла поставки газа в Европу в ответ на экономические санкции, введенные против России после ее вторжения в Украину.

"Украина имеет крупнейшие в Европе мощности для хранения газа, которые составляют 31 миллиард кубометров", - сказал Чернышов, добавив, что этого более чем достаточно для внутренних потребностей Украины.

"Я могу гарантировать, что смогу сдать в аренду эти пустые места европейским странам, которые могут хранить газ в Украине. И когда он им понадобится, они смогут вернуть его обратно в Европу", - добавил он.

Напомним, министр экономики Словакии заявил, что даже при условии остановки импорта российского газа в Европу страна сможет пережить следующую зиму.